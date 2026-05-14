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Bastidores: como foram as negociações entre Grêmio e Gana que resultaram na não liberação de Amuzu

Atleta ficou chateado, mas se mostrou comprometido para os jogos de Copa do Brasil e Brasileirão

Geison Lisboa

De Aracaju

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