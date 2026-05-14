Bastidores: como foram as negociações entre Grêmio e Gana que resultaram na não liberação de Amuzu

Amuzu durante treino do Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Convocado para defender a seleção de Gana no amistoso diante do México, no dia 22 de maio, fora da data Fifa, o atacante Francis Amuzu não teve uma segunda opção além da data estipulada para a apresentação de todo o elenco convocado pelo técnico Carlos Queiroz.

O Grêmio até cogitou a possibilidade de uma liberação após o jogo contra o Bahia, domingo (17), em Salvador. Com isso, em vez de perder quatro jogos pelo Tricolor, Amuzu seria ausência em duas partidas, contra Palestino-CHI e Santos.

Reunião com Amuzu

Mas no documento enviado pela Federação de Gana, a data para apresentação estava marcada para esta quinta-feira (14), sem a possibilidade de uma flexibilização para que Amuzu pudesse se apresentar no início da próxima semana.

Com isso, na última segunda-feira (11), os dirigentes tiveram uma longa conversa com o atacante, onde ficou definida a sua não ida para defender a Seleção de Gana às vésperas da Copa do Mundo.

O jogador não escondeu sua chateação com o assunto, os dirigentes entenderam a situação, mas o próprio atleta também fez questão de dizer que compreendia o momento vivido pela equipe.

Após a conversa, Amuzu seguiu treinando normalmente no CT Luiz Carvalho, se colocando à disposição para os compromissos contra Confiança e Bahia, por Copa do Brasil e Brasileirão, respectivamente.

No radar desde maio

O novo treinador de Gana, o português Carlos Queiroz, vinha recebendo informações sobre Amuzu desde o início do mês de maio.