O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bahia neste domingo (17), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
A transmissão começa às 14h com o Pré-Jornada, comandado por André Silva. Já a Jornada Esportiva abre às 15h15min, com narração de Marcelo De Bona e comentários de Leonardo Oliveira e Cesar Cidade Dias. E, logo após a partida, a repercussão vai ao ar no Balanço Final, também apresentado por André Silva.
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