Bahia x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Bahia x Grêmio: tudo sobre o jogo da 16ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Tricolor gaúcho vem de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na última rodada. Já o Tricolor de Aço perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1.

Escalações para Bahia x Grêmio

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Weverton; Luís Eduardo, Wagner Leonardo e Viery; Marcos Rocha, Pérez, Noriega, Willian e Pedro Gabriel; Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Bahia x Grêmio

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Acacio Menezes Leao (PA). VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP).

Onde assistir a Bahia x Grêmio

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere, a RBS TV e a GE TV anunciam a transmissão.

Como chegam Bahia x Grêmio

Bahia

O Tricolor de Aço inicia a rodada na sexta posição, com 22 pontos, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas no Brasileirão.

Para este jogo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Ramos Mingo, suspenso. Já o atacante Willian José se recupera de uma lesão e é dúvida.

Grêmio

O time carioca inicia a rodada em 17º, com 17 pontos. Ao longo do campeonato, soma quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Para este jogo, Luís Castro não contará com o zagueiro Balbuena, que saiu lesionado do jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil. Ele se junta a Pavon, Arthur e Nardoni na lista de desfalques.