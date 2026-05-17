Bahia x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Tricolor gaúcho vem de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na última rodada. Já o Tricolor de Aço perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1.
Escalações para Bahia x Grêmio
Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio: Weverton; Luís Eduardo, Wagner Leonardo e Viery; Marcos Rocha, Pérez, Noriega, Willian e Pedro Gabriel; Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Arbitragem para Bahia x Grêmio
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Acacio Menezes Leao (PA). VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP).
Onde assistir a Bahia x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
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- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere, a RBS TV e a GE TV anunciam a transmissão.
Como chegam Bahia x Grêmio
Bahia
O Tricolor de Aço inicia a rodada na sexta posição, com 22 pontos, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas no Brasileirão.
Para este jogo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Ramos Mingo, suspenso. Já o atacante Willian José se recupera de uma lesão e é dúvida.
Grêmio
O time carioca inicia a rodada em 17º, com 17 pontos. Ao longo do campeonato, soma quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas.
Para este jogo, Luís Castro não contará com o zagueiro Balbuena, que saiu lesionado do jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil. Ele se junta a Pavon, Arthur e Nardoni na lista de desfalques.
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