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Grêmio marca com zagueiro, Bahia iguala após falha: gols e melhores momentos de Bahia 1x1 Grêmio

Tricolor sai do Z-4, mas segue próximo da zona de rebaixamento do campeonato

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