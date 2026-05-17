Grêmio marca com zagueiro, Bahia iguala após falha: gols e melhores momentos de Bahia 1x1 Grêmio

Não foi na 16ª rodada do Brasileirão que o Grêmio ganhou a primeira partida fora de casa. Depois de sair na frente com Viery, o Tricolor viu o Bahia empatar e ficou no 1 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O resultado, no entanto, tirou a equipe de Luís Castro da zona de rebaixamento do campeonato. Com 18 pontos, fica na 15ª posição, mesma pontuação do Corinthians. Os paulistas são os primeiros no Z-4.

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (20), contra o Palestino-CHI, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Santos na Arena no sábado, às 19h.