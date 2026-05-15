Autor de dois gols contra o Confiança, Braithwaite desabafa sobre período lesionado: "Passei por meses difíceis"

Braithwaite marcou duas vezes na vitória sobre o Confiança. Lucas Uebel / Flickr Grêmio FBPA

Após romper o tendão de Aquiles, em setembro do ano passado, Braithwaite começa a retomar a melhor forma física no Grêmio. O atacante voltou a jogar em março, mas só conseguiu balançar as redes em maio. Nos últimos três jogos, são três gols marcados.

Na quinta-feira (14), o dinamarquês fez dois dos três gols do Grêmio na vitória por 3 a 0 sobre o Confiança, fora de casa, pela Copa do Brasil. O resultado garantiu o time gaúcho nas oitavas de final da competição.

— Estou contente por poder voltar a ajudar a equipe da maneira que mais gosto. Todos sabem que passei por meses difíceis, de muito trabalho e dedicação diária, então viver novamente noites como essa tem um significado especial para mim. Temos muitos objetivos no ano e me sinto 100% preparado para contribuir cada vez mais com o Grêmio em todas as competições — disse Braithwaite sobre a boa fase.

Contra o time sergipano, o jogador fez apenas o quarto jogo como titular desde o retorno. Antes, havia marcado contra o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana. Ele soma 477 minutos em 2026.

O desempenho recente de Braithwaite pode candidatar o atacante a ganhar mais espaço no time titular. É improvável que Carlos Vinícius deixe os 11 iniciais, abrindo espaço para uma formação com dois "centroavantes".

O Grêmio volta a jogar neste domingo (17), às 16h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time está na 17ª colocação, com 17 pontos.