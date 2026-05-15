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Autor de dois gols contra o Confiança, Braithwaite desabafa sobre período lesionado: "Passei por meses difíceis"

Jogador dinamarquês foi o artilheiro do Grêmio em 2025 com 15 gols

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