Athletico-PR x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado (2), às 20h30min, pela 14ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O Tricolor vem de vitória na última rodada. No domingo (26), o Tricolor bateu o Coritiba por 1 a 0. Mesmo caso do Athletico-PR, que fez 3 a 1 no Vitória.

Escalações para Athletico-PR x Grêmio

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Teran, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Portilla, João Cruz e Mendoza; Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Balbuena, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel; Nardoni, Leo Perez e Gabriel Mec; Braithwaite e Enamorado. Técnico: Luís Castro

Arbitragem para Athletico-PR x Grêmio

Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Onde assistir a Athletico-PR x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime Vídeo anuncia a transmissão de forma exclusiva.

Como chegam Grêmio e Athletico-PR

Grêmio

Depois de cinco jogos sem vitória, o Tricolor fez 1 a 0 no Coritiba no fim de semana. O resultado afastou um pouco o time do Z-4: o Grêmio é, momentaneamente, o 11º na tabela do Brasileirão, com 16 pontos.

No último jogo, no entanto, o resultado não foi o esperado. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio visitou o Palestino, no Chile. E viu Carlos Vinícius desperdiçar três pênaltis na mesma cobrança, e ficar no 0 a 0 com o clube chileno.

Para o duelo deste sábado, os desfalques confirmados são Viery e Carlos Vinícius, suspensos, além de Arthur e Amuzu, lesionados.

Athletico-PR

Ao lado do Palmeiras, o Athletico-PR é o melhor mandante do Brasileirão. Das sete vitórias do time no campeonato, seis foram conquistadas na Arena da Baixada. No domingo, a vítima foi o Vitória. O resultado levou o time para a quinta posição na tabela, com 22 pontos.

O time tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em ótima fase, o colombiano Viveros marcou duas vezes na partida contra o Vitória, chegou a oito gols e ultrapassou Carlos Vinícius na lista de goleadores da competição.