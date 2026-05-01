Athletico-PR confirma informação importante envolvendo torcida do Grêmio

Arena da Baixada será o palco para duelo deste sábado. Mauricio Mano / Atlético-PR

Por meio de seu site oficial, o Athletico-PR confirmou, na tarde desta sexta-feira (1º), que os ingressos destinados à torcida visitante estão esgotados. Com isso, o Grêmio terá apoio significativo vindo das arquibancadas da Arena da Baixada.

Foram disponibilizadas 4 mil entradas para os gremistas, que se esgotaram rapidamente através do site oficial do clube paranaense. O acesso da torcida visitante será pela Rua Petit Carneiro. Os portões abrem às 18h30min.

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado (2), às 20h30, na Arena da Baixada, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos. Já o Furacão aparece em quinto lugar, com 22 pontos.

Este será o segundo de três compromissos em sequência que o Grêmio terá longe de Porto Alegre. A delegação que estava no Chile viajou direto para Curitiba nesta sexta-feira. Na próxima terça (5), em Buenos Aires, o Tricolor enfrenta o Deportivo Riestra, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.