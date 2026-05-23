Atacantes decidem, Grêmio vira sobre o Santos e se afasta do Z-4 do Brasileirão

O Grêmio aproveitou as segundas chances para voltar a vencer no Brasileirão. De virada, na Arena, o Tricolor contou com noite iluminada de jogadores que vinham em baixa para bater o Santos por 3 a 2 neste sábado (23). Carlos Vinícius, duas vezes, e Tetê fizeram os gols da vitória.
Resultado que teve ainda participação fundamental de Pavon, com duas assistências. E que fez a equipe chegar aos 21 pontos e abrir três pontos dos paulistas, primeiro time no Z-4.
Luís Castro gostou dos testes feitos na vitória sobre o Palestino. O técnico resolveu dar sequência na experiência de ter Braithwaite, tentando ser o meia, com Carlos Vinícius. Sem Pedro Gabriel, suspenso, Caio Paulista assumiu a lateral esquerda. O restante da equipe se repetiu da partida contra os chilenos.
Entre as ideias de ter mais presença ofensiva com Braithwaite e Carlos Vinícius e a postura mais defensiva no campo para tentar contra-ataques, o Grêmio não fez uma coisa e nem a outra. Só em escanteios, contra e a favor, o zero saiu do placar.
Um minuto de jogo e o Santos quase marcou. Após cobrança de falta, Willian Arão ganhou pelo alto. A bola cabeceada pelo volante acertou a trave do gol defendido por Weverton. O Grêmio respondeu na mesma moeda. Após falta em Amuzu no meio do campo, o atacante recebeu na linha de fundo e cruzou. Viery cabeceou, mas Gabriel Brazão evitou o gol aos 8 minutos.
O torcedor esperava mais agressividade do time. A resposta das arquibancadas para a postura passiva foi vaia, mesmo a 20 minutos de jogo na Arena. Sem ameaçar o adversário, o Tricolor foi alvo de algumas investidas. Rony zuniu entre a defesa da equipe da casa. Só que, no momento de finalizar, chutou sem a força necessária. A bola chegou até Weverton, mas longe de assustar.
Até que aos 25 minutos, Carlos Vinícius tabelou com Braithwaite na entrada da área. O centroavante foi derrubado a alguns centímetros da linha. Um comitê de jogadores gremistas se reuniu ao redor da bola, esperando por quase dois minutos até a cobrança ser autorizada pelo árbitro. Pavon acertou a barreira e o Grêmio teve que se contentar com o escanteio.
Caio Paulista também tentou. Após Amuzu recuperar um passe errado santista, o lateral recebeu no lado esquerdo. O cruzamento tinha a direção de Carlos Vinícius até um defensor da equipe paulista interceptar. O problema é que o Grêmio errou feio depois. De um escanteio a favor, o lance terminou em gol do Santos.
Depois de Brazão dar um soco, Willian Arão deu um chutão e afastou a bola da área. Caio Paulista era o último homem no rebote da cobrança. Só que o lateral errou o domínio e perdeu a bola ao tentar passar para Amuzu. Miguelito roubou e tocou para Gabigol, sozinho, empurrar para o gol aos 31 minutos.
Outro escanteio a favor terminou melhor para os donos da casa. Após a defesa santista afastar, Amuzu partiu do campo de defesa. O atacante atravessou o campo, tabelou com Enamorado e cruzou na medida para Carlos Vinícius empatar a partida aos 39 minutos.
Noriega, nos acréscimos, arriscou de fora da área após outro escanteio. A bola passou entre a linha de defesa do Santos e saiu ao lado do gol de Brazão.
Virada no segundo tempo
Luís Castro resolveu mexer no time ainda no intervalo. O técnico sacou Noriega e colocou Arthur em campo.
Os jogadores e a torcida reclamaram muito da arbitragem aos cinco minutos. Lucas Veríssimo cortou cruzamento feito por Enamorado. Os gremistas alegaram que a bola foi interceptada com o braço. Nenhuma infração foi marcada pelo árbitro.
Um erro de Enamorado na saída de bola terminou em gol do Santos. Escobar avançou e achou Gabriel Bontempo na área. Luis Eduardo escorregou na tentativa de interceptar e a bola chegou Gabigol finalizar, sem chances para Weverton, aos nove minutos.
Pavon apareceu novamente com destaque. O lateral fez boa jogada pela direita e cruzou na área. Carlos Vinícius dominou e chutou com estilo para empatar aos 13 minutos. Os jogadores do Santos reclamaram de impedimento do artilheiro do Brasileirão, mas o lance foi confirmado após revisão no VAR.
A virada saiu na sequência. Tetê, que entrou no lugar de Enamorado, marcou um belo gol na Arena. O atacante iniciou o lance ao ajeitar de peito um lançamento. Ele recebeu a devolução de Pavon e acertou o canto de Brazão. Muito criticado pela sequência ruim, o jogador chorou na comemoração e foi acolhido pelos companheiros.
O gol não trouxe tanta estabilidade quanto o desejado pela torcida da casa. Rony aproveitou uma bola que ficou na área do Grêmio e quase marcou um golaço. A falta de pontaria do atacante na finalização evitou o empate.
Preocupado em garantir a vitória, Castro recorreu novamente ao banco. O técnico refez a linha de três zagueiros ao sacar Carlos Vinícius e colocar Wagner Leonardo. Instantes depois da troca, o Santos perdeu um jogador. Gustavo Henrique chutou Arthur, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Nos acréscimos, após belo lançamento de Arthur, Tetê perdeu a chance de marcar o quarto. O atacante avançou em velocidade, mas colocou muita força e o chute passou por cima.
A atuação deste sábado passou longe de ser brilhante. Mas se mostrou suficiente para garantir o resultado e encerrar a sequência de três rodadas sem vencer no Brasileirão.
BRASILEIRÃO — 17ª RODADA — 23/5/2026
GRÊMIO (3)
Weverton; Pavon (Marcos Rocha, 44’/2ºT), Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega (Arthur, INT), Pérez e Braithwaite; Amuzu, Enamorado (Tetê, 10’/2ºT) e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo, 37’/2ºT).
Técnico: Luís Castro
SANTOS (2)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Davizinho, 48’/2ºT), Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Robinho Jr, 36’/2ºT), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito (Moises, 42’/2ºT); Rony (Lautaro Diaz, 36’/2ºT) e Gabigol (Samuel Pierre, 42’/2ºT).
Técnico: Cuca
GOLS: Gabigol (S), aos 31 min, e Carlos Vinícius (G) aos 39 minutos do 1º tempo; Gabigol (S), aos 9min, Carlos Vinícius (G), aos 13 min, e Tetê (G) aos 17 minutos do 2º tempo;
CARTÕES AMARELOS: Pavon, Vitor Severino (G); Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (S);
CARTÕES VERMELHOS: Gustavo Henrique (S);
ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Rafael Traci (SC);
PÚBLICO: 37.385 (37.113 pagantes);
RENDA: R$ 2.437.715,00;
LOCAL: Arena do Grêmio.
