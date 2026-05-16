Atacante emprestado pelo Grêmio não poderá atuar pelo Bahia

O contrato de Kike Oliveira com o Grêmio vai até dezembro de 2027. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Primeiro reforço contratado pelo Bahia para a temporada de 2026, o atacante Kike Oliveira será desfalque de Rogério Ceni para o confronto deste domingo (17), contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Isso acontece porque o jogador atua por empréstimo no clube baiano.

O Grêmio negociou o empréstimo do uruguaio com valor de passe fixado e opção de compra ao final do vínculo, que se encerra em dezembro deste ano. Para atuar na partida deste domingo, o Bahia precisaria pagar uma multa, algo que não é cogitado pela direção do clube.

O contrato de Kike Oliveira com o Grêmio vai até dezembro de 2027. Ou seja, o atacante ainda pode retornar a Porto Alegre após a passagem pelo Bahia, possibilidade que não pode ser descartada em função do momento vivido pelo uruguaio no clube baiano.

— O Kike Oliveira vem de um momento de baixa. Porém, quando chegou, a expectativa criada em cima dele era enorme. Hoje, ele não tem sido titular e perdeu a posição, mas, por motivos contratuais, não vai enfrentar o Grêmio. Vale lembrar que o Bahia não pagou pelo empréstimo e não tem obrigação de compra, apenas a opção ao final da temporada. O Kike só ficou fora da relação em três jogos do Campeonato Baiano desde a chegada. Ele tem sido titular ou aquele chamado 12º jogador, uma peça bastante utilizada pelo técnico Rogério Ceni e que fará falta no domingo contra o Grêmio — explicou o jornalista Marinho Júnior, do Canal do Puco.

Na atual temporada, Cristian Olivera acumula 23 jogos pelo Bahia, com dois gols marcados e uma assistência. Já pelo Grêmio, foram 37 partidas disputadas, com cinco gols anotados.

Em fevereiro de 2025, o Grêmio adquiriu os direitos do atacante após boas atuações pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O custo da operação foi de 3,5 milhões de dólares pela contratação do uruguaio de 24 anos.