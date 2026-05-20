Atacante do Grêmio pode ser desfalque em jogo decisivo pela Sul-Americana

Vini da pose acumula dois cartões amarelos na fase de grupos. JUAN MABROMATA / AFP

O Grêmio encara nesta quarta-feira (20), na Arena, às 21h, os chilenos do Palestino, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor precisa vencer os dois últimos compromissos restantes para terminar esta primeira fase na liderança do Grupo F.

E Carlos Vinícius vira ponto de atenção na partida. Isso porque o centroavante gremista vai entrar em campo pendurado com dois amarelos. Ou seja, se receber um cartão diante do Palestino, o técnico Luís Castro não terá o jogador à disposição contra os uruguaios do Torque.

O camisa 95 é o único jogador do Grêmio pendurado com dois amarelos para a partida diante do Palestino, válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Para avançar como líder, o Grêmio precisará vencer os chilenos nesta quarta-feira, na Arena, e também confirmar mais três pontos diante do Torque, na próxima terça-feira (26), novamente jogando em Porto Alegre.