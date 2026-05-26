Atacante do Grêmio fica de fora dos convocados para a Copa do Mundo

Acabou o sonho de Francis Amuzu de disputar a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Grêmio ficou de fora da lista da seleção de Gana para o Mundial.
Ao todo, o técnico Carlos Queiroz convocou 28 atletas — dentre eles, cinco goleiros. Dois precisarão ser cortados da relação final que será entregue à Fifa.
Amuzu havia sido convocado para disputar um amistoso contra o México no dia 22, que foi vencido por 2 a 0 pelos mexicanos. Como não se tratava de data Fifa e desfalcaria o Tricolor em quatro partidas da temporada, a diretoria gremista optou por não liberar o atleta.
A seleção africana começou a preparação nesta segunda-feira (25), em Cardiff. No dia 2 de junho, enfrentará País de Gales em um amistoso. A estreia na Copa está marcada para o dia 17, contra o Panamá. Os outros adversários do Grupo L são Inglaterra e Croácia.
