"Assumo a minha responsabilidade", diz Marcos Rocha sobre gol sofrido pelo Grêmio

Marcos Rocha sofreu o drible que possibilitou o cruzamento para o City Torque abrir o placar. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio sofreu dois gols para o Montevideo City Torque e ficou no empate por 2 a 2 nesta terça-feira (26), na Arena, em duelo que valia a liderança do Grupo F do torneio. O gol que abriu o placar para os uruguaios surgiu de um cruzamento de Facundo Silvera, que driblou Marcos Rocha e encontrou Salomón Rodriguez para balançar as redes.

Após o apito final, o lateral-direito gremista assumiu a responsabilidade pelo lance e destacou a necessidade de corrigir os erros visando os próximos compromissos:

— Saí um pouquinho atrasado ali pra marcação. Ele acabou cortando pra trás e cruzando com a perna ruim dele. Assumo minha responsabilidade, não fujo disso. Entrei durante a partida, já em uma velocidade muito alta. É sempre difícil entrar assim, mas tentei fazer o meu melhor, acho que no segundo tempo foi bom. Dentro do posicionamento que o treinador pediu para fazer na linha de três, tentei construir o máximo, tentei circular o mais rápido possível a bola para estar ajudando os meus companheiros. E ganha todo mundo e perde todo mundo, então acho que a gente vai trabalhar para corrigir nossos erros.

Sobre o momento do Grêmio, Marcos Rocha falou que é necessário acreditar no trabalho do técnico Luís Castro. O jogador atribuiu as más atuações do time ao pouco tempo livre para treinar, pontuando que a data Fifa será essencial para corrigir os problemas:

— A gente tem que acreditar no nosso trabalho, confiar no que o treinador tem para nos passar nessa pré-temporada, mas antes temos um jogo importante contra o Corinthians, acho que a gente tem que pensar nele para depois estar pensando no que vai acontecer, qual vai ser o planejamento do Grêmio. A gente acredita que possamos evoluir. Jogadores se recuperando de lesão, temos jogadores chegando. Então tenho certeza que esse trabalho vai ser fundamental para que a gente possa corrigir os erros.

— A gente está trabalhando muito em cima de vídeos, porque a gente não tem tempo de ir para campo, principalmente com os 11 titulares, que precisam se recuperar por causa do volume de jogos. Tenho certeza que o treinador tem algo especial para que a gente possa evoluir e possa ser um time regular, um time que tem um DNA já identificado.

Marcos Rocha afirmou ainda que, dentro do possível, vem assimilando as ideias do técnico português. O lateral destacou que o trabalho precisa ser reforçado nos treinos para que o modelo de jogo seja consolidado entre os jogadores, mas ressaltou que o calendário apertado tem sido um fator que dificulta esse processo.