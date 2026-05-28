As cinco trocas no time do Grêmio analisadas por Luís Castro

Castro tem problemas para encarar o Corinthians. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio já abriu a preparação para encarar o Corinthians, neste sábado (30), no último jogo do primeiro semestre de 2026. O técnico Luís Castro analisa trocas em todos os setores da equipe. O time pode ter até cinco alterações.

Três modificações são asseguradas: Pavon e Luís Eduardo tiveram lesões musculares na coxa direita. Na zaga, mesmo com o teste previsto para Gustavo Martins, que se recupera de edema e não atua há duas semanas, Wagner Leonardo é o favorito para ser adaptado pela zaga no lado direito.

Na lateral, por exemplo, há indefinição. João Pedro treina normalmente, mas está fora dos planos do clube. Marcos Rocha, de 36 anos, tem situação física avaliada para entrar em campo em alta intensidade duas vezes na mesma semana. Com isso, Vitor Ramon, do time sub-20, também é cogitado.

No gol, sem Weverton, que já se apresentou à Seleção para disputar a Copa do Mundo, e Grando, lesionado, Thiago Beltrame fará a estreia como profissional aos 22 anos — completa 23 anos em 2 de julho. O jovem Gabriel Menegon será a alternativa no banco.

Duas outras trocas cogitadas são por motivações técnicas. Arthur, melhor condicionado, poderá ganhar a vaga de Tiaguinho. Mec é alternativa para entrar no lugar de Braithwaite ou Carlos Vinícius.

Mais alterações são possíveis em virtude do desgaste físico. Os jogadores são avaliados e os últimos testes devem ser realizados no treino de sexta (29).