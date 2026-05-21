Arthur treina com bola e se aproxima de retorno ao time do Grêmio

Enquanto parte do elenco se concentrava para o jogo contra o Palestino, na quarta-feira (20), Arthur treinava com bola no CT do Grêmio. Um avanço na recuperação da lesão de grau 1 no reto-femoral da coxa direita sofrida no final de abril.
A aparição do volante se repetiu na atividade desta quinta (21), um indicativo de que está quase pronto para retornar ao time de Luís Castro. Ele ainda é dúvida para o jogo contra o Santos, no sábado (23), com mais chances de aparecer contra o Montevideo City Torque, na terça (26). Caso não tenha condições de atuar pelo Brasileirão, Noriega e Léo Pérez devem ser os escalados.
Arthur se machucou no empate em 0 a 0 com o Palestino, em 29 de abril. A previsão de retorno era de duas a três semanas.
Em meio a isso, o atleta participou de reunião com Grêmio e Juventus para tratar do seu futuro. Com contrato de empréstimo até o final de junho, o jogador manifestou o desejo de permanecer no Tricolor.