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Arthur treina com bola e se aproxima de retorno ao time do Grêmio

Volante sofreu uma lesão de grau 1 no reto-femoral da coxa direita no final de abril

Lucas Katsurayama

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