Arthur participa de reunião com a Juventus e insiste em permanência no Grêmio

Empréstimo de Arthur é válido até o final de junho. Duda Fortes / Agencia RBS

Arthur entrou em campo para viabilizar a permanência em Porto Alegre. O volante participou de uma reunião entre Grêmio e Juventus.

Na conversa, o jogador reforçou que seu desejo é seguir no Tricolor após o empréstimo, que vence no final de junho.

Em recuperação de lesão muscular, o meio-campista rejeitou sondagens de clubes do México, nas últimas semanas, e sinalizou que seu objetivo na próxima janela de transferências é garantir a sequência no Grêmio.

A postura da Juventus sobre o tema é o que tem atrasado a solução do caso. Os italianos sinalizaram que o objetivo é evitar o prejuízo na operação. Até o momento, não apresentaram que modelos de negócio gostariam.

Com mais um ano de contrato, o volante quer uma solução em definitivo. Tanto uma rescisão ou uma venda são possibilidades para viabilizar a sequência na Arena.

A expectativa da comissão técnica do Grêmio é de que o volante esteja à disposição a partir da partida contra o Montevideo City Torque na próxima terça (26). Mas a participação contra o Santos, neste sábado (23), ainda não é descartada.