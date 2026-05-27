Arthur fez pedido a Luís Castro no Grêmio

O meio-campista firmou uma espécie de acordo com a comissão técnica. Duda Fortes / Agencia RBS

O volante Arthur teve papel decisivo para o Grêmio evitar derrotas recentes diante de Santos e City Torque. Em meio à indefinição sobre sua permanência no clube, o jogador retornou de lesão muscular e saiu do banco de reservas para participar da virada no Brasileirão e da reação contra a equipe uruguaia. Após os compromissos, fez um pedido ao técnico Luís Castro e ao Departamento Médico.

O meio-campista firmou uma espécie de acordo com a comissão técnica, considerando o retorno em meio a uma sequência de três jogos em uma semana, após cerca de 25 dias afastado para tratamento de lesão muscular no reto femoral da coxa direita.

Ele se colocou à disposição para atuar antes mesmo da liberação por 90 minutos, gerando uma antecipação no período de retorno. No acordo do jogador com a comissão técnica, ele ficaria no banco para entrar no decorrer do segundo tempo.

Acontece que pelas adversidades dos jogos, Arthur teve que ingressar no intervalo, tempo maior que o previsto em campo. Contra o Santos na vaga de Noriega. Contra o Torque no lugar de Tiaguinho. Nesta quarta (27), na reapresentação, ele foi preservado dos trabalhos de campo. Na quinta (28) e sexta (29) deverá ter uma carga adaptada visando atuar contra o Corinthians, quando também não tende a jogar em todo o confronto.

Em paralelo, o clube aguarda o desfecho das conversas entre o camisa 8 e a Juventus. Os italianos pediram um tempo maior para definir qual será a pedida para permitir uma permanência do atleta em Porto Alegre após o final do empréstimo em junho. Uma rescisão amigável ou uma venda são os moldes esboçados nos bastidores. A situação deverá avançar na virada do mês.