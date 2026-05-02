Arthur estipula prazo para voltar ao Grêmio

Arthur tem contrato de empréstimo até junho da Juventus com o Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

A lesão de grau I no músculo reto femoral de Arthur deve tirá-lo de campo entre duas a três semanas. O volante, que vive expectativa pela possibilidade de permanência no Tricolor, sonha com o retorno no menor período estipulado. Por enquanto, já há uma estimativa de data para a volta. Ele terá no mínimo mais três partidas na vigência do atual vínculo.

O problema, que foi diagnosticado ainda em Santiago, após o empate sem gols com o Palestino pela Sul-Americana, alterou os planos da comissão técnica. O capitão, que seria titular contra o Athletico-PR na noite deste sábado (2), pelo Brasileirão, voltou a Porto Alegre para iniciar o tratamento e acelerar a recuperação.

Há uma combinação nos bastidores de que o período mínimo de afastamento seja respeitado para Arthur evitar desgaste físico e reincidência do problema. Em março, após a final do Gauchão, ele retornou em metade do prazo com limitação de minutos. Agora, a ideia é que o retorno ocorra na segunda quinzena deste mês.

A projeção feita pelo jogador é de que ele estará em campo diante do Santos, no dia 23, na Arena, pelo Brasileirão. Além deste enfrentamento, provavelmente contra Neymar, ele deverá ficar à disposição ainda na partida com o Torque City, do Uruguai, e contra o Corinthians, pelo Brasileirão, na duração do atual contrato.