Arthur bate pé por permanência e aguarda acerto entre Grêmio e Juventus

Arthur será opção de Luís Castro para a partida contra o Corinthians. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Arthur bateu o pé para ficar de vez no Grêmio. O meio-campista ainda espera o acerto do Tricolor com a Juventus, mas as conversas entre os clubes ainda não avançaram. O jogador recusou uma série de sondagens de equipes da Turquia, Estados Unidos, Rússia e México.

O plano A, B e C do camisa 8 é seguir em Porto Alegre. Tanto que além de recusar as investidas de interessados, o jogador já marcou a data de retorno à Capital após o período de férias. Ele estará no CT Luiz Carvalho no dia 17 de junho, quando a comissão técnica programou o início de treinos de intertemporada.

O problema é que o ritmo das conversas entre Grêmio e Juventus não engatou. Depois da participação do meio-campista em uma reunião, não se teve mais avanços. O clube italiano não coloca obstáculos na possibilidade de negociar o atleta, que tem valores significativos a receber na Itália.

Nas conversas com a direção gremista, o acerto para a permanência está alinhado. A ideia é ampliar o vínculo até o fim da gestão de Odorico Roman. No momento, o volante está no grupo dos maiores salários do clube.

Capitão da equipe, Arthur tem atuado nos últimos meses na adaptação dos novos companheiros ao clube. Nardoni e Leonel Pérez são alguns dos jogadores que passaram a receber mais conselhos e a conviver com ele. Até pela braçadeira de capitão, também passou a ser uma das lideranças e ponto de comunicação entre direção e jogadores no vestiário.