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Arthur bate pé por permanência e aguarda acerto entre Grêmio e Juventus

Volante de 29 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de junho, mas rejeitou sondagens de clubes do Exterior

Marco Souza

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