Arthur atualiza sobre negociação com a Juventus para seguir no Grêmio: "Pediram para esperar"

Arthur voltou a atuar após seis partidas. Jeff Botega / Agencia RBS

Recuperado de lesão, o volante Arthur voltou a jogar pelo Grêmio após seis jogos. Na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, o jogador entrou na segunda etapa e mostrou um bom desempenho enquanto esteve em campo.

Com contrato de empréstimo com o Grêmio até o fim de junho, Arthur já deixou claro que gostaria de seguir no clube gaúcho. Contudo, garantiu que a Juventus, detentora de seu passe, só irá tomar uma decisão após o fim da temporada europeia.

— Eu já falei publicamente que eu gostaria de ficar. E a situação atual é que a Juventus está em final de temporada. Eles ainda não têm uma resposta, porque querem fazer um planejamento para a próxima temporada. Não sabem se contam comigo, se não contam, se querem vender, se me liberam livre. Eles não têm essa informação e pediram para esperar — disse o jogador na zona mista.

Ao ser questionado se há alguma tendência no momento para o desdobramento da "novela", Arthur reiterou que a situação só irá avançar quando a Juventus pensar no planejamento da próxima temporada.

— Eu gostaria de falar mais, eu gostaria de cravar alguma coisa. Até para mim é difícil, é complicado. Envolve ansiedade, envolve muitas coisas, mas até então a resposta é essa. Eu deixei muito claro o que eu quero para o meu futuro, que é seguir no Grêmio. O Grêmio também deixou isso muito claro, seja para mim, para a torcida, para a Juventus, mas existe um contrato e o contrato está feito para ser respeitado — explicou.

Próximo compromisso do Grêmio

O Grêmio volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), às 19h, para enfrentar o Montevideo City Torque pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na Arena. Depois, enfrenta o Corinthians, no sábado (30), também em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O jogo contra os paulistas será o último do clube antes da parada para a Copa do Mundo. Caso a permanência de Arthur não seja possível, também será o último jogo do volante no Grêmio nesta segunda passagem pelo time.

Veja o que disse Arthur após a vitória do Grêmio