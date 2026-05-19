Arena do Grêmio aparece em clipe de música nova do cantor pop Ed Sheeran; veja vídeo

A Arena do Grêmio apareceu de forma inesperada no novo clipe do cantor pop Ed Sheeran em parceria com o DJ holandês Martin Garrix. Aos dois minutos e 17 segundos do vídeo da música “Repeat It”, é possível ver parte do letreiro da casa gremista durante uma sequência de imagens das carreiras dos artistas. Veja o clipe acima.

O registro remete à passagem de Sheeran por Porto Alegre em fevereiro de 2019. Na ocasião, o britânico realizou show na Arena do Grêmio e encerrou sua turnê brasileira justamente na casa gremista, em pleno aniversário de 28 anos. Sete anos depois, o estádio volta a aparecer ligado ao artista — desta vez em um lançamento musical.

A colaboração entre Garrix e Sheeran era aguardada há cerca de uma década pelos fãs. O DJ costumava tocar trechos da música em apresentações ao vivo, alimentando rumores sobre um lançamento oficial que nunca acontecia. Segundo os próprios artistas, a faixa passou por diversas reformulações ao longo dos anos, entre revisões criativas, mudanças de versão e questões ligadas às gravadoras e às agendas de shows.