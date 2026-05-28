Aposta do Grêmio: Tetê dá sinais de recuperação e vive expectativa no Tricolor

Tetê marcou o gol da vitória contra o Santos e teve rendimento elogiado contra o Torque. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Na reta final do primeiro semestre, o Grêmio ganhou reforço. Tetê chegou com toda a pompa e circunstância de grande contratação em janeiro. A recepção, a expectativa de viver o sonho de jogar como profissional no clube e a relação com a comissão técnica indicavam um casamento dos sonhos.

Mas a história não se desenvolveu como o esperado. Pelo menos até a última semana, quando o atacante finalmente deu mostras do rendimento esperado.

Autor do gol da vitória por 3 a 2 sobre o Santos, Tetê repetiu o bom rendimento contra o City Torque. Faltou balançar as redes, mas o desempenho teve o reconhecimento do público na Arena. Ele foi o líder em dribles contra os uruguaios, acertou três das quatro tentativas, e construiu uma série de boas jogadas.

O início da temporada teve bons momentos, mas o rendimento despencou após lesão muscular sofrida no Gauchão. O jogador sofreu o problema na ida das semifinais.

Quando retornou aos gramados, a produção ficou abaixo do desejado. Por isso a emoção mostrada no último sábado, quando marcou o terceiro gol da equipe na vitória sobre os santistas.

— Todo jogador quer performar, ainda mais quando é no time do coração. Na hora do gol, foi um misto de emoção. O grupo me abraçou e deu os parabéns, o que é muito importante. Isso é a força do elenco. Eles sabem que todos os dias estou treinando e me dedicando, e isso foi um alívio para mim — desabafou Tetê no sábado.

Ausência planejada

Luís Castro disse que a comissão técnica planejou a ausência do jogador de algumas partidas para que ele pudesse se recuperar.

— Tivemos de fazer um trabalho com ele, para que, quando voltasse, fosse forte. E é isso que vamos fazer com alguns jogadores: recuperar alguns e melhorar outros, para que eles possam disputar o seu lugar com grande capacidade — disse o técnico.

Até onde ele pode ir?

A expectativa é de que o atacante ainda conta com margem de evolução, tanto na parte física quanto no rendimento técnico. Por isso, a ideia é de que Tetê seja um dos beneficiados com o período de treinos na intertemporada entre junho e julho. Após temporadas na Europa, onde os campeonatos param no meio do ano, a adaptação ao calendário brasileiro será mais simples a partir do segundo semestre.

— Será importante (o período de treinos). Vim da Europa, o corpo está acostumado com essa parada. Voltarei bem. Treinar agora será bom para mim — explicou o jogador.

Depois de alguns meses de vaias, Tetê, enfim, ouviu os aplausos da torcida na Arena. E o trabalho seguirá para confirmar as apostas no atacante.