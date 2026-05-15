Após não ser liberado pelo Grêmio para jogar por Gana, como foi a atuação de Amuzu contra o Confiança

Uma das dúvidas da semana no Grêmio era sobre como Amuzu reagiria após o clube não liberá-lo para o amistoso da seleção de Gana. A resposta veio em campo. Na vitória por 3 a 0 sobre o Confiança, pela Copa do Brasil, o atacante demonstrou estar focado em seguir entregando bom desempenho à torcida gremista.
Após o jogo contra os sergipanos, o técnico Luís Castro falou sobre a "polêmica" envolvendo Amuzu, garantindo estar tudo resolvido.
— Eu falei com ele, falei com a direção. Não há polêmica alguma. Está tudo resolvido — disse Luís Castro após a partida em Aracaju.
Embora não tenha balançado as redes contra o Confiança, o ganês teve participação importante no placar. Amuzu sofreu o pênalti convertido por Braithwaite na Arena Batistão.
Nos 64 minutos em que ficou em campo, foram duas finalizações para fora, 14 passes certos (88% de aproveitamento) e duas faltas sofridas.
A tendência é que o atacante seja mantido entre os titulares para o confronto contra o Bahia, no próximo domingo (17), em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em 2026, são sete gols em 27 partidas.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲