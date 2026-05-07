Braithwaite celebra primeiro gol desde retorno após lesão: "Sabor especial"

Braithwaite marcou pela primeira vez desde que retornou. JUAN MABROMATA / AFP

A vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, da Argentina, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (5), teve um significado diferente para o atacante Martin Braithwaite, que voltou a balançar as redes após uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em setembro de 2025, que o deixou de fora dos gramados por quase sete meses.

Artilheiro do elenco gremista na temporada passada com 15 gols, o camisa 22 entrou no segundo tempo, no lugar de Willian, e precisou de apenas oito minutos em campo para deixar sua marca, após tabelar com Pavon e disparar um forte chute no ângulo, selando a vitória tricolor.

— Esse gol teve um sabor especial. Fiz um esforço muito grande dia após dia para estar de volta nas melhores condições, e momentos assim mostram que toda a luta valeu a pena. Eu estava com saudade de marcar com a camisa do Grêmio e estou muito feliz por contribuir com a vitória, porque merecíamos muito isso — afirmou o atacante, que chegou a seu 24º gol pelo clube.

O dinamarquês foi titular em três jogos desde que retornou de lesão e já havia dado uma assistência na vitória sobre o Confiança, pela Copa do Brasil.

Retorno após grave lesão

Titular desde sua chegada ao Grêmio, em agosto de 2024, Martin Braithwaite sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda em setembro de 2025, durante duelo com o Mirassol, pelo Brasileirão. A lesão exigiu intervenção cirúrgica e um longo período de recuperação.

O retorno aos treinamentos com o grupo ocorreu em março deste ano, e o jogador voltou a atuar diante do Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão. Antes de voltar a marcar contra o Deportivo Riestra, seu último gol havia sido em 29 de julho de 2025, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena.