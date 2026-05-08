Após cancelamento de jogo pela Libertadores, Flamengo viaja em direção a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio

Flamengo deverá ser decretado o vencedor da partida contra o Independiente Medellín. JAIME SALDARRIAGA / AFP

Após o cancelamento da partida contra o Independiente Medellín, pela quarta rodada da Libertadores, o Flamengo manteve a programação para o decorrer da semana. Sendo assim, o time embarca na madrugada desta sexta-feira (8) para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio, neste domingo (10), na Arena, pelo Brasileirão.

Segundo o ge.globo, o time carioca aguardou a liberação da polícia para sair do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, jantou e foi direto para o aeroporto.

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O clube aguarda um posicionamento da Conmebol para saber a punição imposta ao adversário colombiano. A tendência é de que o Rubro-Negro seja declarado vencedor, já que os donos da casa não garantiram a segurança necessária para o jogo ser realizado.

O cenário ainda não foi confirmado, mas é o que o Flamengo espera receber da entidade sul-americana. Após o cancelamento, o diretor de futebol José Boto reforçou a ideia. Veja o vídeo abaixo: