Após abraço em Pavon, psicóloga do Grêmio fala sobre relação com o grupo de atletas

Uma cena marcou os bastidores do Grêmio nos últimos dias. Em vídeo divulgado nas redes sociais após a vitória contra o Palestino pela Sul-Americana, Pavon entra no vestiário e dá um abraço em Marisa Santiago, psicóloga do Tricolor.

O argentino marcou pela primeira vez desde 11 de fevereiro de 2025. E comemorou com a profissional gremista.

— Assim como antes do Pavon, o Weverton entrou e também me deu um abraço. Eles têm essa relação de gratidão com o trabalho que é realizado. Estão fazendo o melhor deles, e a gente sabe disso. São seres humanos, e eu acho que isso que é o mais importante a gente entender. Temos que deixá-los prontos para estar da melhor maneira possível dentro de campo. O abraço é o abraço de estarmos juntos nessa batalha — contou em entrevista exclusiva a Zero Hora.

Marisa será uma das representantes do Grêmio na Copa do Mundo. Ela é a psicóloga da Seleção Brasileira desde 2024 e viverá sua primeira experiência em um Mundial a partir do dia 11 de junho.

Assim como ela, o goleiro Weverton e o especialista de desenvolvimento e análise Lucas de Oliveira foram convocados para integrar a delegação do Brasil.