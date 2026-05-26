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Após abraço em Pavon, psicóloga do Grêmio fala sobre relação com o grupo de atletas

Marisa Santiago está no Tricolor desde o começo desta temporada

João Praetzel

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Luis Gustavo Santos

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