Anunciado em janeiro, head scout português deixa o Grêmio

Hugo Ribeiro (D) trabalhou por três meses na Arena. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O head scout português Hugo Ribeiro pediu desligamento do Grêmio após apenas três meses de trabalho. Segundo fontes do clube consultadas por Zero Hora, o profissional tinha contrato de 90 dias e, após o vínculo, pediu para retornar a Portugal por razões familiares. O Tricolor buscará no mercado um novo nome para a função.

Até o momento, o clube não designou outra pessoa para a função, e as tarefas ligadas à análise de mercado estão sendo desempenhadas pelos demais profissionais da área do Tricolor.

A contratação de um head scout era uma promessa de campanha do presidente Odorico Roman. Com o aval de Luís Castro, Hugo Ribeiro desembarcou na Arena no dia 8 de janeiro para substituir Fernando Lázaro, que desempenhava função semelhante na gestão Alberto Guerra.

Carreira

O profissional construiu uma longa trajetória no Benfica, onde exerceu funções como coordenador esportivo e chefe de negócios internacionais.

Segundo o clube, por razões particulares, Hugo Ribeiro não conseguiu trazer seus familiares para Porto Alegre e, por isso, preferiu retornar a Portugal.