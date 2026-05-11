Amuzu tenta convencer Grêmio a liberá-lo para amistoso de Gana

Apesar do veto do Grêmio, o atacante Amuzu tentará convencer a direção a liberá-lo para defender Gana no amistoso contra o México, no dia 22.
O clube decidiu não autorizar a viagem porque a federação ganesa exige que o atleta se apresente no México nesta quinta (14), o que o impediria de atuar pelo Tricolor em quatro partidas: contra Confiança, na próxima quinta, Bahia, domingo (17), Palestino, na quarta (20) e Santos (23).
Conforme apurado por Zero Hora, Amuzu tentará convencer os dirigentes a mudar de ideia, já que o amistoso é a última oportunidade de o atleta convencer o técnico de Gana, Carlos Queiroz, a convocá-lo para a Copa do Mundo.
Alternativa para liberação
Uma possibilidade seria um acordo com a federação ganesa para que o atacante se apresente após a partida contra o Bahia, ficando de fora de apenas duas partidas.
Porém, para avaliar a possibilidade de liberar Amuzu, o Grêmio quer se certificar de que o atleta está na pré-lista de Gana para a Copa do Mundo, nominata que deve ser entregue à Fifa até esta segunda (11), mas não é necessariamente tornada pública.
Como o amistoso não faz parte da data-Fifa, o clube não é obrigado a liberar o jogador.