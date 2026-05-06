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Vai pra Copa?
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Amuzu é convocado pela primeira vez para defender Gana

Atacante do Grêmio está presente da lista do técnico Carlos Queiroz para o amistoso contra o México

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