Amuzu é convocado pela primeira vez para defender Gana

Amuzu vai defender a Seleção pela primeira vez. Duda Fortes / Agencia RBS

As esperanças de Amuzu defender Gana na Copa do Mundo foram renovadas. O atacante do Grêmio está presente da lista de convocados pelo técnico Carlos Queiroz para o amistoso contra o México, em 22 de maio.

Esta é a primeira convocação do português, anunciado como novo comandante da equipe em abril. Como o jogo não será disputado em uma data Fifa, a relação não conta com os principais jogadores do país. A nominata é composta em sua maioria por atletas sub-23 ou que atuam no futebol ganês.

Como não há obrigação de liberar o jogador, o Grêmio analisará a situação. Caso se apresente a Queiroz, Amuzu perderia dois jogos da equipe gremista. Ele ficaria de fora dos confrontos contra Palestino e Santos.

Filho de pais ganeses e nascido na capital Accra, Amuzu deixou a África aos dois anos para morar na Bélgica. Virou cidadão belga e até pouco tempo atrás nutria o sonho de ser chamado para defender o país europeu. Passou pelas seleções de base e foi convocado por Roberto Martínez para os jogos contra País de Gales e Holanda, em setembro de 2021, mas não foi utilizada, o que permite que atue por Gana.

Fora dos planos, pediu o passaporte ganês, expedido em 2023. Antes disso, Gana tentou persuadi-lo a jogar pelo país, mas Amuzu recusou a convocação. Disse que se sentia mais belga do que ganês.