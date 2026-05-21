Amuzu abre o jogo sobre renovação e fala de não ter sido liberado pelo Grêmio para a seleção: "Precisavam de mim"

Apesar de ter criado boas chances, nenhum dos dois gols da partida foi marcado por Amuzu. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Palestino por 2 a 0 nesta quarta-feira (20), pela quinta rodada da Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor se mantém na briga pela liderança do Grupo F e classificação direta às oitavas.

Apesar de ter criado boas chances, nenhum dos dois gols da partida foi marcado por Amuzu. Esta seria uma das partidas que o atacante perderia caso tivesse sido liberado pelo Grêmio para a seleção de Gana, que disputa dois amistosos esta semana. Após o jogo, ele comentou sobre o veto do clube:

— Seria uma grande chance estar lá mas está tudo bem, sem problema. A direção disse que não era possível ir, eles precisavam de mim, e eu respeito isso. Não tenho mais nada a dizer.

Perguntado sobre a chance de renovação, Amuzu disse que ainda não foi procurado pelo Grêmio.

— Ninguém falou comigo ou com meu agente. Então, o que você tiver ouvido não é verdade. Claro que quero ficar, vamos ver.

O Grêmio volta a campo no sábado (23), contra o Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre na Arena, às 19h.