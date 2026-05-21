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Amuzu abre o jogo sobre renovação e fala de não ter sido liberado pelo Grêmio para a seleção: "Precisavam de mim"

Grêmio venceu o Palestino na quarta-feira (20), na Arena, pela Sul-Americana

Zero Hora

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