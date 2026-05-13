"Algo melhor dará certo": atacante do Grêmio desabafa após clube barrar convocação

Após ser convocado pela seleção de Gana para o amistoso contra o México, fora da data Fifa, no próximo dia 22, Amuzu não foi liberado pelo Grêmio para viajar. Através das redes sociais, o atacante compartilhou publicação na noite desta terça (12), em espécie de desabafo. O post traduzido apresenta a seguinte frase:
"Quando as coisas derem errado, deixe-as. Algo melhor dará certo".
No perfil de Amuzu, é possível observar uma primeira postagem fixada na grade principal, a respeito, justamente, da convocação recebida na última semana. O post de celebração aconteceu em colaboração com o perfil oficial do Grêmio.
O ofício da Federação Ganesa solicitava que Amuzu estivesse disponível à equipe nacional já no dia 14 de maio, data do confronto contra o Confiança, pela Copa do Brasil. Além deste jogo, o atacante perderia as partidas contra Bahia e Santos, pelo Brasileirão, e Palestino, pela Copa Sul-Americana.
Diante da importância do atleta e das dificuldades vividas no Brasileirão, o clube não autorizou a liberação do jogador para a seleção do português Carlos Queiroz. O atacante é o vice-artilheiro do time, com sete gols marcados na temporada, e peça fundamental no time de Luís Castro.