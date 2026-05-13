"Algo melhor dará certo": atacante do Grêmio desabafa após clube barrar convocação

Amuzu não foi liberado para defender Gana. Renan Mattos / Agencia RBS

Após ser convocado pela seleção de Gana para o amistoso contra o México, fora da data Fifa, no próximo dia 22, Amuzu não foi liberado pelo Grêmio para viajar. Através das redes sociais, o atacante compartilhou publicação na noite desta terça (12), em espécie de desabafo. O post traduzido apresenta a seguinte frase:

"Quando as coisas derem errado, deixe-as. Algo melhor dará certo".

Amuzu postou mensagem em seu Instagram. Reprodução / Instagram

No perfil de Amuzu, é possível observar uma primeira postagem fixada na grade principal, a respeito, justamente, da convocação recebida na última semana. O post de celebração aconteceu em colaboração com o perfil oficial do Grêmio.

O ofício da Federação Ganesa solicitava que Amuzu estivesse disponível à equipe nacional já no dia 14 de maio, data do confronto contra o Confiança, pela Copa do Brasil. Além deste jogo, o atacante perderia as partidas contra Bahia e Santos, pelo Brasileirão, e Palestino, pela Copa Sul-Americana.