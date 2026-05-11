Adversário do Grêmio na Copa do Brasil demite treinador na semana do jogo da volta

Cláudio Caçapa estava no clube desde fevereiro. Victor Cardeal / Confiança/Divulgação

Às vésperas de enfrentar o Grêmio pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, o Confiança não tem mais treinador. Após perder para o Ituano por 1 a 0, no domingo (10), o time sergipano demitiu Cláudio Caçapa.

O treinador esteve no comando do clube por pouco mais de dois meses, sendo a primeira experiência como técnico efetivo de um clube brasileiro. Ele deu início ao trabalho em 28 de fevereiro.

Durante o período, Caçapa disputou 18 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. O aproveitamento foi de 35%.

Cláudio Caçapa foi vice-campeão sergipano ao ser derrotado pelo Sergipe, na decisão. O treinador também levou o time às quartas de final da Copa do Nordeste e à quinta fase da Copa do Brasil.

Na competição nacional, foi derrotado pelo Grêmio, na Arena, por 2 a 0. Agora, o time precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar à decisão aos pênaltis. O jogo de volta ocorrerá nesta quinta-feira (14), às 19h, em Aracaju, Sergipe.

N Série C do Brasileirão, o Confiança está em 18° lugar, com apenas três pontos, na zona de rebaixamento. A equipe soma uma vitória e cinco derrotas.