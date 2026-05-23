Adversário do Grêmio na Arena, Santos ainda não venceu fora de casa no Brasileirão 2026

Equipe do técnico Cuca soma quatro empates e três derrotas fora de casa no Brasileirão 2026. Raul Baretta / Santos

O Grêmio recebe às 19h deste sábado (23), na Arena, um dos piores visitantes do Brasileirão 2026. Em sete partidas, o Santos ainda não venceu fora da Vila Belmiro: são quatro empates e três derrotas.

O aproveitamento da equipe paulista fora de casa é o 16º da competição, à frente apenas de Vasco (17º), do time de Luís Castro (18º), Vitória (19º), Chapecoense (20º). São as únicas cinco equipes que não venceram como visitantes.

O Tricolor aparece como 9º em aproveitamento quando joga na zona norte de Porto Alegre. Na Arena, são quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, que foi para o Flamengo.

Grêmio e Santos se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. Ambos os clubes têm 18 pontos e estão imediatamente acima da zona de rebaixamento: os gaúchos ocupam a 15ª colocação; e os paulistas, a 16ª. O Corinthians, na 17ª posição, tem a mesma pontuação.