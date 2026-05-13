Adversário do Grêmio, Confiança vive seu pior momento na temporada

Ricardo Resende será o comandante do Confiança diante do Grêmio. Dandara Prado / Confiança/Divulgação

Tudo o que o Confiança não tem neste momento é justamente confiança. Com o perdão do trocadilho, o time de Aracaju acumula seis jogos sem vitória, demitiu treinador e está perto da zona de rebaixamento da Série C.

Curiosamente, esse momento ruim na temporada começou justamente na derrota para o Grêmio por 2 a 0, na Arena, no dia 21 de abril, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Desde então, o time, que até domingo (10) era treinado por Cláudio Caçapa, acumula derrotas para Brusque, Inter de Limeira e Ituano pela Série C. Na Copa do Nordeste, a equipe empatou com o Vitória, mas perdeu em casa para o Fortaleza, resultado que causou a eliminação da competição.

Interino promete garra

O antigo treinador somou 18 jogos no comando do Confiança. Nesse período, foram cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas: aproveitamento de 35%. O auxiliar técnico permanente Ricardo Resende será o comandante da equipe diante do Grêmio.

— Estamos cientes de que estamos devendo, e é normal a chateação do torcedor, já que a expectativa é maior. Sabemos disso e estamos empenhados para sair dessa situação. Contamos muito com o apoio do torcedor, que ele possa estar presente no Batistão e incentivar a equipe, porque o torcedor é um dos principais motivos para buscarmos esse objetivo. Então, conto muito com o apoio do torcedor e podem ter certeza de que, na quinta-feira teremos uma equipe com muita garra e disposição para representar bem o Confiança e fazer um grande jogo contra o Grêmio — avalia Resende.