A provável escalação do Grêmio para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

O Grêmio tem um jogo importante nesta terça-feira (26), às 19h, na Arena, pela Copa Sul-Americana. Contra o City Torque, o Tricolor precisa vencer para ficar em primeiro no Grupo F e avançar diretamente às oitavas de final.
O técnico Luís Castro mandará a campo força máxima e deve fazer três mudanças em relação ao time que começou a partida no final de semana.
Pedro Gabriel e Gabriel Mec, que cumpriram suspensão, voltam ao time titular, ocupando as vagas de Caio Paulista e Braithwaite. O volante Arthur deve entrar no lugar de Noriega, formando uma dupla inédita com Leo Pérez.
Escalação do Grêmio
O provável Grêmio tem Weverton; Pavon, Luís Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Arthur, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius.
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