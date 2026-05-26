A provável escalação do Grêmio para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

Gabriel Mec deve retornar ao time titular. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio tem um jogo importante nesta terça-feira (26), às 19h, na Arena, pela Copa Sul-Americana. Contra o City Torque, o Tricolor precisa vencer para ficar em primeiro no Grupo F e avançar diretamente às oitavas de final.

O técnico Luís Castro mandará a campo força máxima e deve fazer três mudanças em relação ao time que começou a partida no final de semana.

Pedro Gabriel e Gabriel Mec, que cumpriram suspensão, voltam ao time titular, ocupando as vagas de Caio Paulista e Braithwaite. O volante Arthur deve entrar no lugar de Noriega, formando uma dupla inédita com Leo Pérez.

Escalação do Grêmio

O provável Grêmio tem Weverton; Pavon, Luís Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Arthur, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius.