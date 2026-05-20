A provável escalação do Grêmio contra o Palestino

Mec deve voltar ao time titular. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O técnico Luís Castro não poderá contar com o zagueiro Gustavo Martins, com uma contusão. Amuzu e Gabriel Mec devem voltar ao time titular — ambos começaram no banco em Salvador.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com Weverton; Pavon, Luís Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega (Tiago), Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius (Braithwaite).