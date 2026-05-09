A provável escalação do Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão

Balbuena pode ser escalado ente os três zagueiros. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

O Grêmio entra em campo neste domingo (10) em busca da sexta vitória consecutiva. O Tricolor enfrenta o Flamengo, na Arena, pelo Brasileirão. A previsão é que Luís Castro mantenha a formação com três zagueiros.

A mudança esperada é de um dos nomes da zaga. Balbuena e Luís Eduardo foram observados para a posição ao lado de Gustavo Martins e Viery. No meio-campo, Noriega e Leonel Pérez treinaram juntos. Tiaguinho não foi testado junto aos titulares.

O trio de ataque teve novamente Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius. A escalação será definida no treino deste sábado.

Assim, um provável Grêmio tem: Weverton; Balbuena (Luis Eduardo), Gustavo Martins e Viery; Pavon, Leo Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.