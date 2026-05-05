A provável escalação do Grêmio contra o Deportivo Riestra

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (5), às 19h, pela Sul-Americana. O duelo contra o Deportivo Riestra será disputado no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.
Para este confronto, o técnico Luís Castro terá o retorno de Amuzu. O atacante está recuperado de lesão no tornozelo e foi relacionado para a partida.
Além dele, o zagueiro Viery e o centroavante Carlos Vinícius, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão, também voltam a ficar à disposição.
Por outro lado, o Tricolor não poderá contar com os volantes Nardoni e Arthur. Os dois se recuperam de lesões musculares e não viajaram para Buenos Aires.
Escalação
A provável escalação do Grêmio tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi, Pérez e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
O time gaúcho entra em campo na vice-liderança do Grupo F, com quatro pontos. Se vencer e o Montevideo City Torque perder para o Palestino, o Grêmio assumirá a primeira posição da chave. A partida entre uruguaios e chilenos será na quarta-feira (6), às 19h.