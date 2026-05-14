A provável escalação do Grêmio contra o Confiança pela Copa do Brasil

O Grêmio enfrenta, nesta quinta-feira (14), o Confiança-SE pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem de ter vencido por 2 a 0 na Arena no jogo de ida.
O técnico Luís Castro deve preservar alguns jogadores, visando o confronto contra o Bahia, no domingo (17), pelo Brasileirão. Nomes como Gabriel Mec, Francis Amuzu e Carlos Vinícius podem começar a partida no banco de reservas.
Assim, o provável Grêmio tem Weverton; Viery, Gustavo Martins e Balbuena; Pavon, Pérez, Thiaguinho, Willian e Caio Paulista; Enamorado e Braithwaite.
O Tricolor pode perder por até um gol de diferença que ainda assim garante classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no tempo normal.
