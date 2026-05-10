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A prova dos goleadores: Grêmio e Flamengo apostam em centroavantes para o jogo pelo Brasileirão

Carlos Vinícius, do Tricolor, e Pedro, pelos cariocas, são os artilheiros de duas equipes

Marco Souza

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