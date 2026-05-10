A prova dos goleadores: Grêmio e Flamengo apostam em centroavantes para o jogo pelo Brasileirão

Carlos Vinícius marcou sete gols no Brasileirão de 2026. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Grêmio e Flamengo será uma prova dos goleadores. Não o método matemático de checagem, mas de um teste de eficiência dos centroavantes. Carlos Vinícius, pelo Tricolor, e Pedro, dos cariocas, carregam as esperanças dos companheiros e de seus torcedores na busca pelos gols neste domingo, às 19h30min, na Arena.

O Tricolor aposta na eficiência do seu atacante para somar pontos e abrir distância da zona do rebaixamento. A briga carioca é seguir na caça ao Palmeiras, líder do Brasileirão.

Os dois homens de área estão disputando a artilharia da competição. No momento, o jogador do Flamengo está em vantagem. São oito gols, empatado com Viveros do Athletico-PR. Carlos Vinícius fez sete até o momento.

O goleador gremista diminuiu de ritmo um pouco nas últimas partidas, mas a produção do centroavante já foi de um gol por partida com a camisa do Tricolor. Na temporada, em 28 jogos, são 14 gols e uma assistência. Dos 42 gols do Grêmio no ano, o artilheiro da equipe foi responsável por 33,3%.

Os números de Pedro em 2026 são um pouco melhores. O camisa 9 da equipe carioca foi a campo em 26 jogos, com 16 gols feitos e quatro assistências. O Flamengo fez 61 gols no ano. O titular do ataque marcou 26% até agora.

Esquema de jogo

Luís Castro decidiu dar sequência ao modelo tático utilizado na goleada sobre o Deportivo Riestra. Com três zagueiros, o time apostará novamente em Amuzu e Gabriel Mec no ataque.

A dupla terá a missão de abastecer Carlos Vinícius. Noriega e Leonel Pérez estarão juntos no meio-campo, com um trio de defensores de Gustavo Martins, Viery e Balbuena.

As duas equipes entram em campo neste final de semana defendendo sequências de invencibilidades. Mesmo sem perder nas últimas cinco partidas, o Grêmio não teve o rendimento desejado. Mas a goleada da última terça-feira, sobre o Deportivo Riestra, deu mostras de recuperação.

No caso do Flamengo, o período sem derrotas alcançou nove partidas. Mas os dois últimos jogos renderam muitas críticas pela dificuldade da equipe de se defender. Os empates contra Estudiantes e Vasco, ligaram um alerta na equipe.