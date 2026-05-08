A projeção de público para Grêmio x Flamengo na Arena

No último encontro em Porto Alegre entre as duas equipes, o Flamengo levou a melhor e venceu por 2 a 0 na Arena, em 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio espera receber cerca de 35 mil torcedores na Arena, às 19h30min de domingo (10). O time de Luís Castro enfrenta o Flamengo, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Para a partida, sócios Cadeira e Arquibancada têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante, enquanto os das modalidades Cadeira e Arquibancada poderão comprar uma entrada adicional com o mesmo desconto dos associados.

Para sócios, os valores vão de R$ 20 a R$ 292,50, dependendo da modalidade e do setor. Para torcedor comum, as entradas inteiras variam de R$ 70 a R$ 325.

O Grêmio é 14º colocado na competição, com 17 pontos. No melhor dos cenários, termina a rodada na oitava colocação. No pior, em 17º, dentro da zona de rebaixamento.