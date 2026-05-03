A programação do Grêmio antes de decisão na Sul-Americana 

Treinador terá pouco tempo de preparação para o próximo jogo. Jeff Botega / Agencia RBS

Após atuar na noite de sábado (2) diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, no empate por 0 a 0, os jogadores do Grêmio retornaram na madrugada de domingo (3) para Porto Alegre, após cinco dias de viagens e jogos por Sul-Americana e Brasileirão.

Por conta do desgaste da semana, a comissão técnica decidiu dar folga no domingo aos jogadores, permitindo que passassem o dia com suas famílias. Com isso, Luís Castro terá apenas um treinamento para definir a estratégia e o time que entrará em campo diante dos argentinos.

A reapresentação do elenco ocorre na manhã desta segunda-feira (4), no CT Luiz Carvalho. Na atividade, o Grêmio vai reavaliar os atletas, especialmente o atacante Amuzu, em recuperação de uma lesão no tornozelo.

Já o volante Nardoni, que deixou o jogo contra o Athletico-PR por conta de um desconforto, passou por exames neste domingo, e tem suspeita de lesão.

À tarde, em voo fretado, a delegação gremista embarca para Buenos Aires. O confronto com o Riestra acontece na terça-feira (5), às 19h, no Nuevo Gasómetro, pelo Grupo F da Copa Sul-Americana.