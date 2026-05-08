"A minha parte estou fazendo", diz Arthur sobre permanência no Grêmio após a metade do ano

Arthur costuma ser o capitão do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com contrato de empréstimo com o Grêmio até 30 de junho, o volante Arthur já deixou claro seu desejo para o futuro. Segundo o jogador, tanto o Tricolor quanto a Juventus, clube que detém seus direitos, foram informados de que ele gostaria de seguir em Porto Alegre. No entanto, a permanência não depende apenas de sua vontade.

Segundo o colunista de Zero Hora, Eduardo Gabardo, o Grêmio irá esperar o fim do contrato de empréstimo para avaliar se faz uma proposta ou não pela compra do atleta. Caso a Juventus receba uma proposta antes, a situação exigirá um esforço financeiro maior do Tricolor.

Entretanto, o desejo de Arthur é claro. Em entrevista ao ex-jogador Rafael Sóbis, no canal 4D TV, no YouTube, o volante ressaltou sua vontade de seguir no clube gaúcho:

— Gostaria de ficar. Se vai dar certo ou não, não depende só de mim. A minha parte eu fiz e estou fazendo.

Em outro trecho da entrevista a Sóbis, ele brincou:

— Saio quando o Grêmio bater a porta na minha cara. Só se me expulsarem e falarem: "vai embora" (risos).

O retorno ao Grêmio

Durante a entrevista, Arthur ainda comentou sobre sua volta ao time gaúcho, em agosto de 2025:

— Sempre falei que se eu tivesse que voltar para o Brasil, o Grêmio sempre seria a minha primeira escolha. Eu tinha outras propostas, tinha de Rio-São Paulo para brigar por Campeonato Brasileiro.

Campeão da Copa do Brasil em 2016 e um dos protagonistas da conquista da Libertadores do ano seguinte, o jogador apontou o torcedor gremista como um dos motivos para a volta.

— Eu falava e tinha um sonho de voltar a vestir a camiseta do Grêmio com todo esse carinho da torcida. Eu não vivi muito isso no Brasil. Eu queria voltar porque eu queria lembrar disso — comentou o volante, que ainda completou:

— Eu queria voltar a sentir que era a minha casa, que as pessoas estavam felizes por eu estar de volta ao Grêmio.

Situação do atleta

Lesionado, Arthur tem desfalcado o Grêmio nos últimos jogos. O jogador se recupera de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita, sofrida no fim de abril.

A previsão é de que ele retorne para o confronto contra o Santos, em 23 de maio, na Arena.