Zagueiro engata sequência como titular do Grêmio e alcança 100 jogos: “Honra”

Defensor se firma como titular de Luís Castro. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das poucas novidades confirmadas na escalação do Grêmio contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri, é Gustavo Martins. O zagueiro celebrou nas redes sociais ter alcançado 100 partidas pelo clube. O defensor engata uma sequência e se firma como titular de Luís Castro.

O jovem, que assumiu a camisa 6 recentemente, atua como profissional desde 2023, lançado por Renato Portaluppi. Foram 25 jogos no primeiro ano, 31 no segundo, 33 na temporada passada e agora são 11 partidas com o técnico português. São nove gols e uma assistência no período.

Na publicação, divulgada no Instagram do jogador, ele relembra momentos dos três anos na equipe principal. Há menção a Geromel e Kannemann, ídolos do clube.

— Antes de mim, ídolos defenderam o nosso Grêmio. Hoje tenho orgulho de desfrutar da mesma honra e chegar aos 100 jogos — disse.

— Obrigado torcida gremista. Seguimos juntos — completou.

Gustavo Martins sempre foi uma aposta do clube. Ele enfrentou problemas físicos que o impediram de uma longa sequência no time.

Ele retornou de um período curto no DM por conta de uma leve lesão muscular. A volta foi no segundo tempo, diante do Vasco, pela última rodada. Agora, ele reassume a posição desde o começo da partida.

Com Luís Castro, desde o final de fevereiro, assumiu a parceria com outro jovem: Viery. Os dois desbancam como Kannemann, Balbuena e Wagner Leonardo.