Zagueiro engata sequência como titular do Grêmio e alcança 100 jogos: “Honra”

Uma das poucas novidades confirmadas na escalação do Grêmio contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri, é Gustavo Martins. O zagueiro celebrou nas redes sociais ter alcançado 100 partidas pelo clube. O defensor engata uma sequência e se firma como titular de Luís Castro.
O jovem, que assumiu a camisa 6 recentemente, atua como profissional desde 2023, lançado por Renato Portaluppi. Foram 25 jogos no primeiro ano, 31 no segundo, 33 na temporada passada e agora são 11 partidas com o técnico português. São nove gols e uma assistência no período.
Na publicação, divulgada no Instagram do jogador, ele relembra momentos dos três anos na equipe principal. Há menção a Geromel e Kannemann, ídolos do clube.
— Antes de mim, ídolos defenderam o nosso Grêmio. Hoje tenho orgulho de desfrutar da mesma honra e chegar aos 100 jogos — disse.
— Obrigado torcida gremista. Seguimos juntos — completou.
Gustavo Martins sempre foi uma aposta do clube. Ele enfrentou problemas físicos que o impediram de uma longa sequência no time.
Ele retornou de um período curto no DM por conta de uma leve lesão muscular. A volta foi no segundo tempo, diante do Vasco, pela última rodada. Agora, ele reassume a posição desde o começo da partida.
Com Luís Castro, desde o final de fevereiro, assumiu a parceria com outro jovem: Viery. Os dois desbancam como Kannemann, Balbuena e Wagner Leonardo.
Gustavo Martins tem vínculo até 2027 com o Tricolor. Ele já teve investidas do futebol português e saudita, mas não avançaram pela pedida gremista. Ele é uma das apostas do clube para conseguir uma grande venda em 2026.