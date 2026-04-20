Zagueiro do Grêmio entra em lista dos atletas sub-23 mais valiosos do Brasileirão 2026

Viery é um dos atletas com maior potencial de venda no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Titular do Grêmio, o zagueiro Viery entrou na lista dos jogadores mais promissores da atual edição do Brasileirão após um estudo sobre os 20 atletas sub-23 da competição. Em uma escala de 0 a 100, o defensor gremista atingiu a nota 75,6.

No ranking, aparecem nomes como Vitor Roque, do Palmeiras, na liderança, seguido por Robert Renan, do Vasco, Álvaro Montoro, do Botafogo, e Breno Bidon, do Corinthians. Apenas esses jogadores estão à frente de Viery.

Segundo o CIES Football Observatory, o zagueiro foi positivamente avaliado em diversos quesitos levados em consideração para a formação da nota, como: contribuição em diferentes fases do jogo, nível dos adversários enfrentados, resultados obtidos e regularidade ao longo da temporada.

Viery é um dos atletas com maior potencial de venda no Grêmio. No início do ano, o Botafogo fez propostas para contratar o zagueiro de 21 anos, mas os valores ficaram aquém do que os gaúchos desejam. O vínculo com o Tricolor vai até dezembro de 2029, com multa rescisória de R$ 300 milhões para o exterior.

O CIES Football Observatory, que tem sede na Suíça, é considerado uma das entidades mais respeitadas na análise quantitativa do futebol mundial. Seus estudos servem de base para clubes, federações, agentes e jornalistas especializados.