Zagueiro do Grêmio é denunciado por expulsão no Gre-Nal

Jogador gremista recebeu o cartão vermelho direto após falta no volante Thiago Maia, do Inter. Ricardo Duarte / Inter

Viery pode desfalcar o Grêmio nas próximas rodadas do Brasileirão. O zagueiro foi denunciado pela expulsão no Gre-Nal 452 e será julgado na próxima sexta-feira (17) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O jovem atleta recebeu o cartão vermelho nos minutos finais do clássico depois de fazer uma falta no volante Thiago Maia, do Inter. O lance gerou a denúncia no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar agressão física", que prevê suspensão de quatro a 12 partidas.

Na denúncia também há citação do inciso II, que diz: "se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico, a pena será de suspensão de oito a vinte e quatro partidas".

Independentemente do resultado do julgamento, Viery terá de cumprir suspensão automática neste sábado (17), quando o Tricolor visitará o Cruzeiro, em Belo Horizonte, a partir das 20h30min.

Outro denunciado

Além do zagueiro gremista, também foi denunciado o auxiliar Vitor Severino, que compõe a comissão técnica de Luís Castro. O português foi denunciado no artigo 258, por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões", que prevê suspensão de um a seis jogos.

Na súmula, o árbitro Bruno Arleu de Araújo descreve que expulsou o profissional de forma direta "por sair do banco de reservas gritando e gesticulando ostensiva e ofensivamente contra as decisões da arbitragem" e emenda que "após receber o cartão vermelho, o mesmo aplaudiu de forma irônica em minha direção e retirou-se do campo de jogo".

Ambos serão julgados pela 6ª Comissão Disciplinar do STJD a partir das 12h de sexta, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.