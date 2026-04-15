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Zagueiro do Grêmio é denunciado por expulsão no Gre-Nal

Além de Viery, auxiliar Vitor Severino será julgado na próxima sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Filipe Duarte

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