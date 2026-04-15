Grêmio

Não brilharam
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Willian, Monsalve e Riquelme: “camisas 10” do Grêmio ainda buscam protagonismo na temporada

Luís Castro vem abdicando da função de um meia mais clássico na equipe

Geison Lisboa

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