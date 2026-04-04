Willian desfalca o Grêmio até maio

Willian deve perder jogos do Brasileirão, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não terá Willian à disposição neste mês. O meia-atacante, de 37 anos, já havia sido desfalque na viagem para enfrentar o Palmeiras e deve retornar aos gramados somente em maio. Os exames apontaram uma tendinopatia na região posterior da coxa direita.

O clube optou pelo tratamento conservador, com prazo estimado entre quatro e seis semanas. Com isso, o camisa 10 deve perder jogos do Brasileirão, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. A previsão de retorno é para antes da pausa para o Mundial de Clubes.

O Grêmio tem adotado toda a cautela no Departamento Médico, com planejamento de fisioterapia intensiva para eliminar qualquer desconforto ou dor sentida pelo atleta.

O objetivo é garantir a plena recuperação, para que o desempenho de Willian volte a ser plenamente satisfatório tanto nos treinos quanto nas partidas.

O experiente meia-atacante tem se dedicado integralmente ao processo de recuperação, empenhando-se ao máximo nas atividades propostas pelo Tricolor.

Com vasta experiência na Europa e duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, Willian demonstra grande profissionalismo nos bastidores. Ele está bem adaptado a Porto Alegre, onde se sente muito feliz, e projeta retornar em alto nível em breve, com o desejo de retribuir ao Grêmio e ajudar a equipe nas competições deste ano, recuperando a sequência e o futebol que marcou sua carreira.

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Confira a nota do clube: