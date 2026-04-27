“Você está louco”: o que levou Luís Castro a ser expulso na vitória do Grêmio sobre o Coritiba

Luís Castro foi expulso pela primeira vez no Grêmio. RICHARD CALLIS / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Nos acréscimos da vitória gremista por 1 a 0 sobre o Coritiba, no último domingo (26), na Arena, o técnico Luís Castro acabou sendo expulso por forte reclamação após o terceiro gol anulado do Grêmio na partida.

Na súmula divulgada pelo árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima, consta o motivo que levou à expulsão do treinador português, que deixou a área técnica para reclamar de forma acintosa das decisões da arbitragem.

“Após ter sido advertido com a aplicação de cartão amarelo, já relatado nesta súmula no campo ‘advertências’, o técnico da equipe Grêmio F.B.P.A., Sr. Luís Manuel Ribeiro de Castro, insistentemente permaneceu fora de sua área técnica, gesticulando de forma acintosa e desrespeitosa, com os seguintes dizeres: ‘não foi nada, você está louco, não foi nada, você vai ver o que fez’. O referido treinador dificultou sua saída, impossibilitando o reinício da partida”

Com a expulsão, Luís Castro não poderá comandar a equipe na casamata da Arena da Baixada, no sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. O auxiliar Vitor Severino deve atuar como técnico interino diante do Athletico-PR.