Grêmio

Avaliação
Notícia

Vitória do Grêmio dá tranquilidade a Luís Castro e indica o melhor caminho para a evolução do time

O resultado positivo contra o Confiança pela Copa do Brasil também abre a discussão sobre a escalação da equipe nos próximos jogos

Marco Souza

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