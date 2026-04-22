Vitória do Grêmio dá tranquilidade a Luís Castro e indica o melhor caminho para a evolução do time

Ataque tricolor funcionou bem na partida pela Copa do Brasil, na Arena. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois do Confiança, a batalha no Grêmio agora é pelo equilíbrio. A vitória por 2 a 0 na Arena na noite de terça-feira, que encaminha classificação à próxima fase da Copa do Brasil, apontou um caminho a Luís Castro.

Voltar a vencer em um mês que tinha apenas um resultado positivo em sete jogos recupera um pouco do ânimo no clube. Algo que precisará ser confirmado nas próximas partidas.

Depois das vaias para acompanhar a saída do time ao final do primeiro tempo, o torcedor reconheceu a atuação com aplausos no apito final. Um resultado construído com uma nova ideia que teve Arthur e Nardoni como volantes, com Gabriel Mec como meia. Uma ideia que já era pensada pela comissão técnica.

— Em função os jogos e da estratégia, nunca ficaremos vinculados a uma estrutura. Chegou a um ponto que os resultados estavam a nos limitar. A ideia sempre foi em um primeiro momento ter a estabilidade defensiva. É um processo de construção e que iremos continuar — explicou Luís Castro, em sua entrevista coletiva.

Novidade da noite, Mec falou seu aproveitamento. O jovem despistou sobre preferência por uma função. Mas valorizou a oportunidade de atuar na faixa central do campo, depois de muitos jogos como ponta.

— Tenho facilidade de jogar por dentro e por fora. Importante é a oportunidade e ter minutos — despistou.

Sequência do modelo

Castro não confirmou a sequência do modelo tático para as próximas partidas. Mas a expectativa é de que o time siga com um meia e dois volantes. O que ainda incomoda o treinador é a falta de um melhor rendimento nas situações contra o adversário fechado em seu campo de defesa.

— Gostaria da equipe mais fluída, chegasse mais rápido em alguns momentos. Que se movesse melhor em campo. Mas é um processo natural. Iremos encontrar esse equilíbrio. Os espaços são o mais difícil de encontrar nos adversário. Mas estamos tão focados na bola e que não percebemos. Encontramos isso na transição ofensiva, uma estabilidade maior a pressionar alto e no bloco mais baixo. Falta essa estabilidade quando estamos atacando, dentro do campo adversário — explicou.

Brasileirão

A preparação para a partida contra o Coritiba começará na quinta-feira. Depois da sequência recente de partidas, os jogadores terão a quarta-feira de folga. Um fôlego para recuperar as forças antes do próximo trecho de partidas. Com a zona de rebaixamento como ameaça, o Brasileirão será tratado com toda a atenção no clube.