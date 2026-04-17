Viery é punido pelo STJD por expulsão no Gre-Nal 

Zagueiro recebeu punição de um jogo pelo STJD. Ricardo Duarte / Inter

O STJD julgou nesta sexta-feira (17) Viery pela expulsão no Gre-Nal 452. O zagueiro recebeu uma partida de suspensão, que será cumprida contra o Cruzeiro, por conta do cartão vermelho recebido.

O defensor foi denunciado no artigo 254-A, do CBJD. Praticar agressão física contra árbitros, assistentes, atletas, técnicos ou público. A pena prevista varia de quatro a 12 jogos de suspensão.

Mas no julgamento, o departamento jurídico conseguiu a desclassificação para o artigo 254, que fala sobre jogadas violentas. Mesmo com a pena imposta de uma partida de suspensão, Viery desfalcará o Grêmio apenas contra o Cruzeiro.

O julgamento aconteceu antes do cumprimento da suspensão automática. Outro denunciado, o auxiliar Vitor Severino foi absolvido.



